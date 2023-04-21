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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 12:32

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Bellingcat* Грозева за незаконное пересечение границы РФ

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Журналист Bellingcat* Христо Грозев

Журналист Bellingcat* Христо Грозев

Фото: REUTERS

Журналист издания Bellingcat* Христо Грозев заочно арестован Лефортовским судом Москвы за незаконное пересечение границы России.

«Судом в отношении Грозева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который следует исчислять с момента его экстрадиции на территорию РФ», – передает ТАСС сообщение представителя суда.

Максимальный срок по статье о незаконном пересечении границы РФ составляет до двух лет лишения свободы.

Напомним, расследователь издания Bellingcat* Грозев был задействован в операции Главного разведывательного управления (ГУР) Украины, которая планировала угон российских самолетов летом 2022 года.

Согласно данным ФСБ России, Грозев нашел двух девушек-курьеров, позже они встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинской разведкой курьера из Москвы – он вез аванс в четыре тысячи долларов, который планировалось передать якобы согласившемуся на угон российскому летчику.

В конце прошлого года Министерство внутренних дел России объявило Грозева в розыск.

*Признано в России СМИ-иноагентом