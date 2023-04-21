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НовостиОбщество21 апреля 2023 13:03

Албания отменила «летний» безвизовый режим для россиян

Он действовал ежегодно с 1 мая по 30 сентября
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Албания отменила «летний» безвизовый режим для россиян

Албания отменила «летний» безвизовый режим для россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Албания отменила традиционный «летний» безвизовый режим для туристов из России, сообщает посольство балканской республики в РФ.

«В соответствии с поправками Совета министров Республики Албания отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (действует ежегодно с 1 мая по 30 сентября). Таким образом, для посещения Республики Албания необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки», – сказано на сайте диппредставительства.

Как писал сайт KP.RU, есть множество стран, куда россиянам разрешен свободный въезд. Безвизовые страны находятся практически в каждом уголке планеты, начиная с ближнего зарубежья и заканчивая регионами по ту сторону океана. Туристы из России в этом году могут отправиться в Таиланд, Аргентину, Грузию, Сербию, македонию, Боснию и Герцеговину, а также на Кубу или в Кению.