Китайские военные обвинили TikTok в проведении антироссийской пропаганды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские военные заподозрили популярную социальную сеть TikTok в том, что площадка добровольно присоединилась к западным соцсетям и СМИ в проведении когнитивной войны против России. Об этом пишет издание South China Morning Post, ссылаясь на данные Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Это первый случай, когда гражданские высокотехнологичные компании ведут когнитивную войну во время крупномасштабной <...> [спецоперации]. Управляемая СМИ когнитивная война, основанная на мобильном интернете, оказала серьезное влияние на этот конфликт», - цитирует газета китайских военных.

Согласно исследованию НОАК, TikTok указывается как одна из высокотехнологичных компаний, присоединившихся к проведению антироссийской пропагандистской кампании. При том, что офисы корпорации находятся в США, головная штаб-квартира всё ещё расположена в Пекине, и должна подчиняться китайским законам.

Военные призвали власти КНР ужесточить политику в отношении контроля высокотехнологичных корпораций, чтобы иметь возможность влиять на деятельность, которую эти компании ведут в сферах государственной безопасности и политики.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Россия обвинила Google в организации, распространении и поддержке пропагандистской кампании, направленной против Москвы.