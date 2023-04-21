Медведев заявил, что желающий нападения на Россию немец должен быть готов к параду в Берлине Фото: REUTERS

После того как глава Министерства обороны Германии Борис Писториус сказал, что считает нормальным проведение военных операций ВСУ на территории России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на это. Он сказал, что любой немец, который хочет о нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине.

Также он ранее заявил, что Британия будет вечным врагом для России, пока не уйдет в морскую пучину от волны новейшего российского оружия.

Это заявление он сделал после того, как Британия ввела санкции против российских судей, которые участвовали в рассмотрении дел по тяжким преступлениям в отношении их граждан.

По словам Медведева, дело даже не в конкретном случае, а в их твердой уверенности в том, что это страшное наказание, от которого должностные лица будут «биться в истерике».