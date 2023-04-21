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НовостиПолитика21 апреля 2023 13:20

Боррель заявил, что более 16 тысяч солдат ВСУ уже прошли подготовку в рамках военной помощи ЕС

До конца года военная миссия ЕС обучит 30 тысяч украинских военных
Сергей ЧИКОВ
Европа планирует обучить 30 тысяч украинских военных до конца 2023 года

Европа планирует обучить 30 тысяч украинских военных до конца 2023 года

Фото: REUTERS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в рамках обещанной ранее Киеву поддержки ЕС более 16 тысяч бойцов украинской армии уже прошли военную подготовку. Боррель отметил, что в рамках военной помощи ЕС передал на нужды ВСУ ракет и снарядов на сумму более 600 миллионов евро.

“Более 16 тысяч украинских военных уже прошли обучение. Уже поставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро”, – заявил политик у себя в соцсетях.

Напомним, в марте Боррель обещал, что в рамках военной поддержки Киева военная миссия Евросоюза подготовит до конца 2023 года 30 тысяч бойцов украинской армии. В ходе спецоперации на Украине ВСУ уже лишились почти всех военных, ранее проходивших подготовку в странах НАТО.

Потери большинства высококвалифицированных военных и огромного количества простых солдат заставляют некоторых экспертов сомневаться в возможности Киева провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление.