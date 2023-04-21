Боррель заявил, что более 16 тысяч солдат ВСУ уже прошли подготовку в рамках военной помощи ЕС

Европа планирует обучить 30 тысяч украинских военных до конца 2023 года Фото: REUTERS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в рамках обещанной ранее Киеву поддержки ЕС более 16 тысяч бойцов украинской армии уже прошли военную подготовку. Боррель отметил, что в рамках военной помощи ЕС передал на нужды ВСУ ракет и снарядов на сумму более 600 миллионов евро.

“Более 16 тысяч украинских военных уже прошли обучение. Уже поставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро”, – заявил политик у себя в соцсетях.

Напомним, в марте Боррель обещал, что в рамках военной поддержки Киева военная миссия Евросоюза подготовит до конца 2023 года 30 тысяч бойцов украинской армии. В ходе спецоперации на Украине ВСУ уже лишились почти всех военных, ранее проходивших подготовку в странах НАТО.

Потери большинства высококвалифицированных военных и огромного количества простых солдат заставляют некоторых экспертов сомневаться в возможности Киева провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление.