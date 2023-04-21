Страны G7 пока не обсуждали полный запрет на экспорт товаров в РФ Фото: Shutterstock

На данный момент страны G7 не обсуждали никакого введения полного запрета на экспорт товаров в Российскую Федерацию на фоне конфликта на Украине. Об этом рассказал журналистам в Брюсселе один из высокопоставленных представителей ЕС.

Подобная идея уже витает в воздухе, но пока никаких обсуждений на министерской встрече Группы семи, которая прошла в Японии. При этом он добавил, что не исключает возможность того, что подобный вопрос может стать повесткой дня через какое-то время.

Ранее KP.RU приводил слова агентства Kyodo, в которых они утверждали, что уже идут разговоры по поводу полного запрета экспорта товаров в Россию. По их информации, новый запрет мог коснуться автомобилей с пробегом, косметики и одежды.

Рассмотрение этого вопроса, по имеющейся у них информации, может состояться в мае на саммите, который пройдет в Хиросиме.