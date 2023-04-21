В Ростовской области ожидают увеличения количества заболевших коронавирусом

В конце мая ожидается всплеск заболеваемости ковидом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией ожидают врачи в Ростовской области. Но цифры все равно не приблизятся к прошлогодним масштабам. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на одну из поликлиник донской столицы.

Напомним, очередную волну заболеваемости ковидом из-за распространения в России, в том числе и в Ростовской области, нового штамма «арктур» спрогнозировала главный санитарный врач страны Анна Попова. При этом ведомство не сообщает о введении каких-либо новых ограничений.

- Прогнозы Роспотребнадзора научно обоснованы и просчитаны, поэтому к ним нужно прислушаться, - считает врач, не пожелавший публиковать свое имя. - Независимо от уровня подъема заболеваемости коронавирусом, к этому необходимо быть готовыми и медикам, и жителям нашего региона.

Также было озвучено мнение, что ковид переходит в перечень сезонных ОРВИ, который не требует введения эпидемических ограничений.

Добавим, впервые «арктур» выявили в Индии: там он спровоцировал новую волну распространения коронавируса. Штамм отличается высокой степенью контагиозности, то есть заразности, при этом протекает в достаточно легкой форме.