Андрея Толбанова назначили новым министром туризма Ставрополья

Новым министром туризма Ставропольского края назначили Андрея Толбанова. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Новым министром туризма Ставропольского края назначили Андрея Толбанова - нынешнего главу министерства спорта. С 24 апреля он вступит в новую должность после того, как его уволят с прежней 23 апреля. Об этом сообщает Newstracker со ссылкой на распоряжение губернатора Ставрополья.

- Назначить Толбатова Андрея Владимировича на должность министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края сроком на один год с 24 апреля 2023 года до 23 апреля 2024 года включительно, - написано в документе, текст которого опубликовали в издании.

У Толбанова уже есть опыт в в сфере туризма - с 2018 по 2020 год он был заместителем генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа» Минкавказа России. А в июне 2020 года занял пост министра культуры. В понедельник он покинет должность, а во вторник его назначат на новую.