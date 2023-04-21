Путин поручил оптимизировать экспертные советы при органах власти и госкорпорациях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил оптимизировать экспертные советы при госкорпорациях и органах власти, а также начать выстраивать целостную и единую систему экспертизы научно-технических проектов, которые финансируются из бюджетных средств. Это поручение опубликовано на сайте Кремля.

Также он поручил финансировать в приоритетном порядке научные исследования, которые касаются стратегических инициатив.

Они должны быть в научно-технологической сфере и иметь критическое значение для технологического суверенитета России. При необходимости можно будет внести изменения в нормативные правовые акты РФ, которые касаются уточнения требований к формированию госзадания на выполнение работ для научных исследований.

Ранее Владимир Путин выделил четыре тезиса в вопросе о том, как муниципальные чиновники должны заботиться о россиянах. Он призвал с теплотой и заботой помогать жителям новых регионов России.