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НовостиПолитика21 апреля 2023 14:23

Telegraaf: в Голландии тайно готовили украинских военных использовать ЗРК Patriot

Солдаты ВСУ прошли ускоренный курс обучения за десять недель
Сергей ЧИКОВ
В Голландии тайно готовили украинских военных работе на комплексах Patriot

В Голландии тайно готовили украинских военных работе на комплексах Patriot

Фото: REUTERS

Командующий ВС Нидерландов Онно Эйхельсхейм сообщил изданию Telegraaf о тайном обучении бойцов ВСУ использованию ЗРК Patriot в Голландии. По его словам, обучение, проходившее в Объединенном наземном командовании ПВО Нидерландов в Лимбурге, уже завершено

“Десятинедельный курс обучения использованию ЗРК Patriot завершен. Это был чрезвычайно интенсивный ускоренный курс с занятиями от 12 до 15 часов шесть-семь дней в неделю”, – пишет издание, ссылаясь на военного. Секретность обучения, по словам Эйхельсхейма, обусловлена соображениями безопасности.

Сайт KP.RU рассказывал о поставках систем Patriot на Украину. Данные ЗРК чрезвычайно дороги и сложны, и даже в Конгрессе США рассматривают вопрос об ограничении типов угроз, которые можно отражать данными комплексами. В Кремле отметили, что данные комплексы также станут законной военной целью для России, как и другая поставляемая украинской армии техника.