Более 80% россиян поддерживают действия Владимира Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди граждан России с целью выяснить актуальный уровень поддержки президента России Владимира Путина и его деятельности. Поддержку главе государства выразили 80,1 % опрошенных.

Тем временем в Америке 19 конгрессменов раскритиковали Джо Байдена за его политику по отношению к Украине и призвали прекратить эскалацию конфликта и поддержку Киева, а также сосредоточиться на создании условий для дипломатии в украинском кризисе.

Следователи столичного СК и сотрудники уголовного розыска нашли таинственно пропавшую сотрудницу “Комсомольской правды” Татьяну Адабаш. Татьяна Григорьевна стала жертвой телефонных мошенников одного из украинских «кол-центров». Злоумышленники сняли ей гостиницу в Твери и приказали забаррикадироваться.

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В Москве прошла выставка “Экипировка”, на которой было представлено множество новых военных разработок российских компаний. Сайт KP.RU рассказал о новом противодронном ружье “Степашка”, снайперском костюме-невидимке "Богомол-Z" и первом реактивном FPV-дроне-камикадзе самолетного типа.

Глава Минобороны ФРГ назвал «нормальным» проведение операций ВСУ на территории России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на это и призвал каждого немца, который хочет о нападения на Россию, быть готовым к параду в Берлине.