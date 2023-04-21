В Госдуму направлено предложение вернуть умерщвление агрессивных бродячих собак Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парламент Оренбургской области направил в Государственную думу и Совет Федерации законодательную инициативу, в которой предлагается вернуть процедуру умерщвления агрессивных бродячих собак. Об этом стало известно из Telegram-канала Законодательного Собрания Оренбургской области.

Также предложено не возвращать собак на прежнее место после отлова.

В инициативе рассматривается три случая, при которых возможна процедура умерщвления: при наличии у животного немотивированной агрессии, которую установили специалисты, при необходимости прекращения физических страданий животного и если в течение 30 дней с момента поступления животного в приют ему не нашли нового владельца.

Ранее KP.RU рассказывал, как в Оренбурге стая бездомных собак насмерть загрызла 8-летнего мальчика. Он гулял с другом в тот момент, когда к ним подошла собака, а от страха он побежал и животные накинулись на него. Ребенок скончался на месте до приезда скорой.