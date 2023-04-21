FT: Китай работает над кибероружием для захвата спутников потенциального противника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские спецслужбы считают, что Китай разрабатывает сверхсовременное кибернетическое оружие, задача которого - захватывать спутники потенциального противника на орбите планеты. Об этом пишет газета Financial Times, со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые утекли в открытый доступ.

«Согласно просочившемуся отчету американской разведки, Китай создает высокотехнологичное кибероружие, чтобы "захватить контроль" над вражескими спутниками, делая их бесполезными для передачи данных или наблюдения в военное время», - пишет издание.

Сообщается также, что на документах стояла пометка ЦРУ. Согласно этим данным, оружие Китая имитирует сигналы, которые спутники получают от операторов, благодаря чему позволяет перехватывать над ними управление, либо выводить из строя. Также FT отмечает, что сами США никогда не раскрывали общественности, обладают ли они подобным вооружением.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в США начинают испытывать сложности в противостоянии России и Китаю, и некоторые конгрессмены предлагают наращивать ядерный потенциал Америки.