Вице-премьер Чернышенко заявил о планах создания региональной федерации фиджитал спорта в Калмыкии

Вице-премьер Чернышенко посетил акселератор "Игр будущего" в Калмыкии

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Калмыкию сообщил о планах создания региональной федерации фиджитал спорта в республике. Также вместе с главой региона Бату Хасиковым он встретился с участниками форума “Уралан” и ознакомился с работами акселератора “Игр будущего”, на котором школьники и студенты республики, а также иностранные студенты представили свои проекты развития нового вида спорта.

“Я призываю молодежь Калмыкии и других регионов активнее включаться в фиджитал-движение. Сегодня в республике создаются все условия для его развития”, – заявил вице-премьер.

“Не сомневаюсь, что проекты, которые сегодня представили ребята, получат свое качественное развитие, а Калмыкия – станет одной из самых ярких площадок этого грандиозного проекта”, – отметил Бату Хасиков

Напомним, следующий турнир по фиджитал спорту пройдет в Казани в 2024 году. Ожидается, что в нем примут участие более двух тысяч спортсменов из разных стран.

Сайт KP.RU рассказывал о прошлом фиджитал турнире, который проходил в Казани на площадках «ИТ-Парк» и «Казань Экспо» с 5 по 11 февраля. Во время этих соревнований, Минспорта РФ признал фиджитал соревнования официальным видом спорта в России. Фиджитал спорт соединяет в себе классический спорт, киберспорт и виртуальные технологии. В подобных соревнованиях участники демонстрируют физические умения и навыки в IT-сфере