МИД РФ назвал вбросом публикации СМИ о разведывательной деятельности России в Северной Европе Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Некоторые СМИ публикуют информацию о подрывной и разведывательной деятельности России в Северной Европе — очевидный вброс, на который Москва не будет реагировать. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, эта информация — скоординированный фейк.

Также отмечается, что никаких доказательств якобы незаконной деятельности российских дипломатов в других странах не приводится. Возможно в ближайшее время появится еще ряд аналогичных вбросов. Все эти провокации делают именно те компании, которые тесно связаны с государством и получают от них финансирование.

Очередной вспелск «шпиономании» может привести только к невосполнимому ущербу отношений между странами.

Ранее Мария Захарова заявляла, что поставка Южной Кореей вооружений Киеву будет расцениваться, как враждебный антироссийский акт. Подобный шаг крайне негативно скажется на двусторонних отношениях.