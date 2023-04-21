В Пентагоне сообщили, что в ближайшие недели танки Abrams прибудут в Германию для обучения солдат ВСУ

Танки Abrams скоро прибудут в Германию для обучения ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в ближайшее время в Германию прибудут американские танки Abrams для обучения бойцов украинской армии.

“Танки M1 для тренировки украинцев прибудут в Германию в ближайшие недели”, – сообщил Остин журналистам. Он отметил, что союзники Киева уже предоставили более 230 танков и более 1,5 тысячи бронемашин за последнее время. По его словам, Пентагон постарается ускорить поставку обещанных Украине танков Abrams.

Напомним, США в начале 2023 года приняли решение поставить Киеву несколько десятков M1 Abrams. Американские чиновники сразу заявили, что поставка данной техники может растянуться на многие месяцы, а возможно и годы.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что танки Abrams на Украине будут практически бессмысленны, и ВСУ гораздо больше нуждаются в танках Leopard.

Позже Пентагон решил для ускорения поставок отправить на Украину более старую версию танков Abrams, однако даже при таком решении боевые машины прибудут в украинскую армию не ранее осени 2023 года.

В Кремле отмечали, что поставки ВСУ Западных танков не изменят ход и итог спецоперации, но могут затянуть конфликт и доставить много проблем мирным гражданам Украины.