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НовостиОбщество21 апреля 2023 16:45

Андрей Никитин: социальных координаторов для фонда «Защитники Отечества» будут обучать в НовГУ

Губернатор Новгородской области принял участие в первом заседании Наблюдательного совета Государственного фонда поддержки участников СВО
Павел ЧЕРНЫШОВ

Губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин принял участие в первом заседании Наблюдательного совета Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

«Главное направление деятельности – адресная помощь и забота о наших бойцах и их семьях, - отметил глава региона. - Определили тематики рабочих групп. Основные направления: формирование реестра ветеранов боевых действий, социальное сопровождение и технические средства реабилитации, образование и трудоустройство, лекарственное обеспечение и реабилитация, психологическая помощь».

Андрей Никитин перечислил то, что уже сделано в регионах:

- подобраны помещения для филиалов фонда (наш центр будет располагаться в отдельном здании, рядом с госпиталем ветеранов войн и НОКБ);

- ведется работа по инвентаризации и оценке мощностей реабилитационных центров, больниц и госпиталей;

- определили площадки для обучения социальных координаторов (среди них будет и НовГУ, обучение пройдут 75 человек из Новгородской и Вологодской областей, Карелии).

«Впереди еще много работы. Уверен у нас все получится!» - резюмировал губернатор.