Захарова назвала недальновидными и опасными заявления Столтенберга о месте Украины в НАТО

Захарова прокомментировала заявления Столтенберга о месте Украины в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала опасными и недальновидными недавние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина рано или поздно вступит в североатлантический военный блок и о согласии всех его участников с этим.

“НАТО ставит себе цель "победить" Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в альянс. Подобные заявления недальновидны и просто опасны”, – заявила Захарова.

Напомним, в Кремле одной из причин проведения спецоперации называют недопущение вступление Украины в НАТО. По мнению Дмитрия Пескова, политика альянса в отношении Киева является доказательством верности решения Владимира Путина о необходимости проведения спецоперации на Украине.

Тем временем Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Столтенберг в своих заявлениях о неизбежном вступлении Украины в НАТО имел в виду вступление в альянс частями, принадлежащими Польши, Венгрии и Румынии.