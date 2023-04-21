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НовостиПолитика21 апреля 2023 17:04

Захарова назвала недальновидными и опасными заявления Столтенберга о месте Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина рано или поздно вступит в альянс
Сергей ЧИКОВ
Захарова прокомментировала заявления Столтенберга о месте Украины в НАТО

Захарова прокомментировала заявления Столтенберга о месте Украины в НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала опасными и недальновидными недавние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина рано или поздно вступит в североатлантический военный блок и о согласии всех его участников с этим.

“НАТО ставит себе цель "победить" Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в альянс. Подобные заявления недальновидны и просто опасны”, – заявила Захарова.

Напомним, в Кремле одной из причин проведения спецоперации называют недопущение вступление Украины в НАТО. По мнению Дмитрия Пескова, политика альянса в отношении Киева является доказательством верности решения Владимира Путина о необходимости проведения спецоперации на Украине.

Тем временем Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Столтенберг в своих заявлениях о неизбежном вступлении Украины в НАТО имел в виду вступление в альянс частями, принадлежащими Польши, Венгрии и Румынии.