Генерал США Милли признал, что танки Abrams не способны переломить ход конфликта на Украине

Танки Abrams не способны переломить ход конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета начальников штабов Пентагона генерал Марк Милли признал, что поставки американских танков Abrams не способны переломить ход конфликта на Украине. Военный напомнил, что в конфликтах не бывает единственно эффективного решения.

Генерал отметил, что приоритетной задачей для Пентагона является обучение украинских военных и усиление противовоздушной обороны ВСУ.

“Около 2 500 украинских военных проходят сейчас подготовку в Германии. Почти 9 000 окончили обучение и вернулись на Украину. 65 человек уже обучены управлению ракетными системами Patriot”, – приводит слова генерала агентство Reuters.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тоже отмечал, что поставка танков Abrams на Украину не имеет смысла. По его мнению, ВСУ гораздо больше нуждаются в более легких и простых Leopard 2.

В Кремле также отмечали, что поставка танков Киеву не изменит ход и итоги спецоперации, однако может затянуть конфликт и привести к неприятным последствиям для мирного населения Украины.

Напомним, издание Asia Times сообщало, что украинская армия за время проведения спецоперации потеряла почти всех высококвалифицированных военных, проходивших подготовку в странах НАТО с 2014 года.