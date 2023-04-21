Экс-разведчик США Риттер назвал Украину гнилым кораблем, который необходимо утопить Фото: REUTERS

На Украине повсеместно процветает коррупция, которая может стать поводом отказа западных стран в любой поддержке Киева. Европа вскоре должна понять, что Украина — гнилой корабль, который стоит спустить на воду и утопить его. Таким мнением поделился в интервью Youtube-каналу U.S. Tour of Duty бывший офицер разведки США Скотт Риттер.

Сейчас в Европе пытаются всеми способами разрешить ситуацию с украинским зерном, при этом стараясь удовлетворить обе стороны.

Скотт Риттер уверен, что эта инициатива обречена на провал, поскольку украинской коррупции нет конца и края. Западные страны только усугубляют ситуацию, делая вид, что Киев заслуживает такого доверия.

На самом деле Украина действует только в своих интересах, поэтому странам ЕС стоит прекратить попытки поддерживать Владимира Зеленского.

Ранее в New York Times заявили, что Украине не хватит вооружения для возможного контрнаступления. Ближайшая поставка, скорее всего, не успеет на поле боя до ожидаемой даты украинской военной операции.