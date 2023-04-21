Rzeczpospolita: Польша стала похожа на двунациональное государство из-за украинских беженцев

Польша уже похожа на двунациональное государство из-за огромного числа беженцев с Украины Фото: Shutterstock

Обозреватель Михал Шулджиньский в статье для издания Rzeczpospolita прокомментировал идею создания союзного Украины и Польши в будущем. По его словам, из-за огромного притока украинских беженцев, Польша уже стала похожа на двунациональное государство.

“Будет ли это тесный союз, федерация, уния или особое партнерство — покажет время. Но на уровне социума это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной страной, — это просто факт”, – отметил Шулджиньский.

Журналист отметил, что на данный момент украинцы уже составляют более восьми процентов жителей Польши, а после обострения конфликта среди них стало больше богатых и образованных людей.

"Это явление может иметь как положительные, так и отрицательные последствия", – заключил журналист.

Сайт KP.RU рассказывал о том, как беженцы с Украины раскалывают Польшу на два лагеря. В стране действует одна из наиболее мощных систем украинских мигрантов, из-за которой они получают бесплатно некоторые услуги и преференции, иногда недоступные для самих граждан Польши.

Недавно президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста назвал политику властей Польши “безумной” и призвал прекратить спонсирование украинцев “в отрыве от экономических реалий”.

Тем временем лидеры Украины и Польши уже обсуждают создание общих предприятий ОПК, общей военной коалиции, а также заявляют о том, что в будущем между двумя государствами не останется ни политических, ни экономических, ни исторических границ.