Минюст России внес журналиста Христо Грозева в реестр иноагентов Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иностранных агентов автора Bellingcat** болгарского журналиста Христо Грозева. Он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и о проводимой ими политике. Об этом стало известно на портале министерства.

Помимо него в список вошли: Н.Ф. Севец-Ермолина и Э.В. Вихарева, а также автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника»** и журналистский проект «Адвокатская улица».

Обе организации также активно распространяли недостоверную информацию о проводимой политике и негативную информацию о Вооруженных силах РФ, действующего законодательства и правоприменительной практике.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать иноагентов за игнорирование предписаний Минюста. Физлица могут получить штраф до 50 тысяч рублей. Важно устранить для них любые возможности и лазейки при попытке обойти российские законы.