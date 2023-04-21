В Госдуму внесли законопроект, упрощающий внесудебное банкротство физлиц Фото: Shutterstock

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, который направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства для физлиц. В законопроекте предлагается повысить максимальный размер задолженности до 1 миллиона рублей. Об этом сказано в документе, который размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Также предлагается снизить минимальный размер для инициирования гражданином процедуры банкротства до 25 тысяч рублей.

На данный момент минимальная сумма составляет 50 тысяч рублей, а максимальная — 500 тысяч. Предусматривается и сокращение срока, после которого гражданин может повторно пройти процедуру внесудебного банкротства с 10 до 5 лет.

Ранее KP.RU рассказывал, что упрощенная процедура внесудебного банкротства начнет действовать в России со следующего года. На списание долгов, не превышающих один миллион рублей, понадобится всего 12 месяцев.