Сотрудница «КП» Адабаш подтвердила версию следствия, что стала жертвой телефонных мошенников Фото: ГСУ СК России по Москве

После того, как следователи доставили 77-летнюю сотрудницу «Комсомольской правды» Татьяну Адабаш в подразделение столичного СК, в ходе допроса она подтвердила основную версию, что стала жертвой телефонных мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Украинские телефонные мошенники использовали распространенную схему обмана.

Напомним, что 77-летняя женщина таинственно покинула дом 17 апреля, а уже на следующий день ее дочери позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о ее похищении и требованием выкупа в размере двух миллионов рублей.

В ходе следствия удалось установить ее местоположение. Она доехала на электричке до Твери, где мошенники дистанционно сняли ей номер в отеле на окраине города и убедили забаррикадироваться и никому не верить.

Она успела перевести на счета мошенников более одного миллиона рублей. Сейчас с ней все в порядке, она жива и здорова, а сотрудники правопорядка продолжают необходимые следственные мероприятия.