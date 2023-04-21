Захарова предложила Писториусу запомнить его заявление о приемлемости ударов ВСУ по России

Мария Захарова заявила, что глава германского МИД Писториус должен запомнить свои слова о якобы приемлемости ударов ВСУ по России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Минобороны Германии Борис Писториус должен запомнить свое заявление о якобы приемлемости ограниченных ударов украинской армии по российской территории. Так прокомментировала слова Писториуса официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все запомнили? «Ограниченные удары - приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте своё выражение. В любом случае, я напомню», - написала Захарова в Telegram-канале в пятницу 21 апреля, напомнив, что германское оборонное ведомство до сих пор не узнало, кто совершил диверсию на «Северных потоках».

«Может, это тоже «приемлемая тактика ограниченных ударов» по уничтожению важного для ФРГ инфраструктурного проекта?», - написала дипломат.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что проведение операций ВСУ на территории России - это якобы «абсолютно нормально», если при этом не страдают мирные жители, а целью являются пути снабжения войск.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на это. Он сказал, что любой немец, который мечтает о нападении на Россию, должен быть готов к параду в Берлине.

Тем временем в Европе опешили от откровенной лжи политиков о вступлении Украины в НАТО.