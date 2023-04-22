Эксперт Виноградов рассказал, у кого в России будут самые большие пенсии

Эксперт рассказал, кто в России имеет право на повышенную пенсию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Право на повышенную пенсию в России имеют представители особо тяжелых и ответственных профессий. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Одни из самых высоких пенсионных выплат положены жителям Крайнего Севера при наличии соответствующего стажа, уточнил Виноградов в интервью агентству «Прайм».

Экономист добавил, что при определенных условиях федеральные госслужащие, космонавты, военные и работники летно-испытательного состава имеют право на дополнительную пенсию и напомнил, что существует лимит на размер зарплаты, после которого повышение социальных выплат на пенсии не производится. Это около 110 тысяч рублей.

Ранее министр труда Антон Котяков объяснил низкую индексацию пенсий с 1 января 2023 года в России.

Также сообщалось, что Пенсионный фонд России рассчитал, какой будет средняя пенсия для неработающих пенсионеров в 2024 году. Ее размер составит двадцать тысяч триста восемьдесят восемь рублей.

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