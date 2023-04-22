Российская авиация уничтожила склад реактивных снарядов ВСУ в районе Сергеевки

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Это произошло на александро-калининском направлении в районе населенного пункта Сергеева, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Ивана Бигму.

«В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня», - рассказал Иван Бигма, добавив, что артиллеристы Южного военного округа поразили опорные наблюдательные пункты 110-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались применить химоружие при помощи дрона в Запорожской области. Один военнослужащий получил химический ожог.

Также сообщалось, что в течение суток российские штурмовые отряды продолжали активные действия по ликвидации противника в западной части Артемовска на донецком направлении.

Тем временем российские войска пресекли действия четырех диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении. Потери украинских войск на этом направлении составили более 60 человек.

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