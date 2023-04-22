Пушков раскритиковал надевших розовые женские туфли канадских политиков

Пушков раскритиковал надевших розовые туфли канадских политиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал канадских политиков, продефилировавших в розовых женских туфлях. По мнению Пушкова, акция, которую политики-мужчины провели якобы в защиту женщин от насилия, на самом деле была обыкновенной попыткой «хайпа».

«Канадские политики в женских туфлях. Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Все предельно ясно с этими «защитниками», - написал Пушков в Telegram, комментируя фотографию нескольких улыбающихся канадских политиков-мужчин, обутых в розовые женские туфли на высоких каблуках.

В 2016 году в Нидерландах представители сразу четырех крупных партий после событий в Кельне, где около тысячи человек арабской и североафриканской внешности устроили беспорядки, решили провести необычную акцию в знак солидарности с борцами за права женщин. В воскресенье, 17 января, мужчины надели мини-юбки и вышли на главную площадь Амстердама, чтобы выразить недовольство произошедшими событиями.