Российские военные научились ремонтировать и восстанавливать артиллерийские орудия в полевых условиях

Российские военные научились чинить и восстанавливать артиллерийские орудия в полевых условиях. Фото: Александр КОЦ

Российские военные освоили новые методы ремонта поврежденных артиллерийских орудий. Это позволяет им восстанавливать и ремонтировать поврежденную технику в полевых условиях в зоне проведения СВО, выполняя такие операции, которые ранее осуществлялись только в заводских условиях. Об этом в субботу 22 апреля сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

«Военные специалисты ремонтных подразделений ремонтируют практически любые повреждения и системы. Возвращают в бой не только бронетехнику и автотранспорт, но и системы залпового огня, буксируемые артиллерийские орудия. Если модуль слишком серьезно поврежден, его сразу заменяют на новый, поставленный прямо с завода», - сказано в сообщении.

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Тем временем российские войска пресекли действия четырех диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении. Потери украинских войск на этом направлении составили более 60 человек.

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