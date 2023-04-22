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НовостиОбщество22 апреля 2023 3:18

ТАСС: ФСБ обвиняет сотрудника оружейного завода в госизмене

Мужчина находится в СИЗО
Мария ПАВЛОВА
В Москве предъявили обвинение в госизмене сотруднику оружейного предприятия.

В Москве предъявили обвинение в госизмене сотруднику оружейного предприятия.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене сотруднику оружейного завода. Речь идет о заместителе начальника испытательной лаборатории завода по выпуску охотничьих и спортивных винтовок, сообщает ТАСС.

Сообщается, что мужчина обвиняется по статье 275 УК РФ, максимальное наказание за государственную измену может составить до 20 лет лишения свободы. Обвиняемый находится в следственном изоляторе «Лефортово», уточняет агентство.

Напомним, государственная измена – это «шпионаж, выдача иностранному государству сведений, составляющих тайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России». Недавно Госдума приняла поправки об ужесточении наказания за госизмену. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем в Белоруссии президент Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников и военных за измену государству.