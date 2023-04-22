ВНИИ ГОЧС ливни и штормы могут привести к сбоям в работе систем жизнеобеспечения населения в 11 регионах России

В ряде российских регионах могут возникнуть сбои в транспорте и электроснабжении из-за ливней и ветра. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сильные осадки и порывы ветра могут привести к нарушению энергоснабжения и транспортного сообщения в ряде регионов Российской Федерации. Об этом сообщается в регулярном прогнозе чрезвычайных ситуаций на сайте ВНИИ ГОЧС.

«Из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения до 40 миллиметров осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов», - сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о Камчатском крае, Магаданской области, Чукотском автономном округе, Республике Алтай, Крымн, Адыгее, Коми, Краснодарском крае, Мурманской, Архангельской областях и Ненецком автономном округе.

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