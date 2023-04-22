Российские военные рассказали о нацистской символике ВСУ в Артемовске

Российский военный рассказал об использовании солдатами ВСУ нацистской символики. Фото: REUTERS

На оставленных украинскими военными позициях российские военнослужащие находят атрибуты с нацистской символикой. Об этом рассказал РИА Новости боец ЧВК «Вагнер», участвующий в освобождении Артемовска.

По словам российского военнослужащего, атрибуты с нацистской символикой находят и на погибших военных ВСУ.

«У них ножи разные есть с такой символикой Был обнаружен нож со свастикой. Шевроны попадаются с нацистской символикой разные, причем очень много», - рассказал российский военный агентству.

Боец предположил, что таким образом украинские военнослужащие пытаются «показать какое-то устрашение».

Ранее правительство Донецкой Народной Республики инициировало сбор вещественных материалов с освобожденных территорий Донбасса от националистических батальонов. Их доставляют в краеведческий музей для обработки научными сотрудниками.

Как Украину превращали в нацистское государство, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что на Украине годами работала сеть лагерей, где детей учили ненавидеть русских.