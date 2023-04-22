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НовостиПолитика22 апреля 2023 4:00

Российский военный рассказал, что ВСУ бросают в Артемовске много оружия и боеприпасов

Украинские военнослужащие отступают из Артемовска, бросая иностранное оружие
Мария ПАВЛОВА
ВСУ при отступлении оставляют на позициях много оружия и боеприпасов, рассказал российский военный.

ВСУ при отступлении оставляют на позициях много оружия и боеприпасов, рассказал российский военный.

Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие ВСУ бросают много вооружения и боеприпасов при отступлении в Артемовске. Об этом рассказал РИА Новости боец группы «Вагнер».

По словам российского военнослужащего, на оставленных позициях ВСУ остается в том числе и западное оружие, в частности, американские пулеметы.

«Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает», - рассказал он агентству.

Ранее российский военнослужащий рассказал, что на оставленных украинскими военными позициях находят атрибуты с нацистской символикой.

Тем временем российские войска пресекли действия четырех диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении. Потери украинских войск на этом направлении составили более 60 человек.

Также сообщалось, что замглавы Минобороны Украины Маляр признала успехи российских сил в Артемовске. Она отметила, что российские военные продвигаются в некоторых районах города.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 апреля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.