Мария Захарова посоветовала министру обороны ФРГ Писториусу запомнить его заявление о якобы допустимости ударов ВСУ по России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Минобороны Германии Борис Писториус должен запомнить свое заявление о якобы приемлемости ограниченных ударов украинской армии по российской территории. Так прокомментировала слова Писториуса официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российские войска сорвали попытки наступления ВСУ на четырех направлениях в пятницу 21 апреля. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Президент Украины Владимир Зеленский запретил связанные с Россией и Советским Союзом географические названия. Он подписал так называемый «деколонизационный закон», который предусматривает запрет на присвоение географическим объектам названия, связанные с Российской Федерацией, а также российскими достопримечательностями, городами, датами или историческими событиями.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ведутся переговоры о повторном подключении российских банков к системе международных платежей SWIFT. По словам Дюжаррика, отключение России от SWIFT усложняет выполнение зерновой сделки. В то же время европейские партнеры США выразили недовольство подобным решением, уточняет агентство.

Певица Лайма Вайкуле продемонстрировала полную атрофию художественного вкуса, заявив, что памятники советским воинам не имеют художественной ценности. Так прокомментировала заявление Вайкуле о якобы необходимости сноса монументов советским солдатам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российские военные освоили новые методы ремонта поврежденных артиллерийских орудий. Это позволяет им восстанавливать и ремонтировать поврежденную технику в полевых условиях в зоне проведения СВО, выполняя такие операции, которые ранее осуществлялись только в заводских условиях.

На оставленных украинскими военными позициях российские военнослужащие находят атрибуты с нацистской символикой. Об этом рассказал боец, участвующий в освобождении Артемовска.

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал канадских политиков, продефилировавших в розовых женских туфлях. По мнению Пушкова, акция, которую политики-мужчины провели якобы в защиту женщин от насилия, на самом деле была обыкновенной попыткой «хайпа».