Суд в Москве продлил арест обвиняемому в госизмене россиянину Дмитрию Киче Фото: Артем КИЛЬКИН

Россиянину Дмитрию Киче продлили арест по делу о государственной измене. Слушание проходило в Лефортовском суде Москвы, подробности дела не разглашаются ввиду высокого уровня секретности материалов. Об этом сообщило агентство РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу суда.

По статье о государственной измене Киче грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Сообщается, что россиянин был сотрудником компании «Промтехнология» более двух лет назад, и уволился по собственному желанию, мотивируя это стремлением продолжить профессиональное образование.

«Промтехнология» занимается разработками современного оружия, и производит высокоточную винтовку ORSIS T-5000, на основе которой создан снайперский комплекс «Точность». Разнообразные модификации и версии этой винтовки состоят на вооружении в Росгвардии, в ФСО и в Службе безопасности президента России.

Ранее KP.RU сообщил о том, что следователи ФСБ предъявили обвинение заместителю начальника испытательной лаборатории оружейного завода.