Daily Star: В Индии мужчина погиб на железной дороге после столкновения с летящей коровой Фото: Евгения ГУСЕВА

В индийском штате Раджастан, в окрестностях города Алвар, произошёл казусный инцидент с летальным исходом - 82-летний местный житель оказался убит летящей коровой. Об этом сообщило издание Daily Star.

Шивдаял Шарма, так зовут погибшего, раньше работал электриком на железной дороге. Он вышел справить нужду на железнодорожных путях, но в какой-то момент оказался насмерть сбит летящей на большой скорости коровой. Оказалось, что животное ушло с пастбища и бродило по путям недалеко от Шарма, когда было сбито скоростным поездом Vande Bharat.

Удар поезда оказался так силён, что корова подлетела в воздух и её отбросило на 30 метров - прямо на индийского пенсионера. От столкновения с многокилограммовой тушей животного Шарма погиб на месте.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в 2021 году в Индии был арестован первый человек, нарушивший закон о защите коров - им оказался водитель промышленного грузовика, перевозивший считающихся священными животных в кузове.