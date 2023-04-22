Роспотребнадзор напомнил о сходстве симптомов кори и ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

В первые 3-4 дня симптомы кори и ОРВИ очень схожи. У больных есть повышенная температура, кашель, насморк, першение в горле. Характерная для кори сыпь появляется лишь на 3-5 день, сообщили в Роспотребнадзоре.

Но, в отличии от других острых респираторных болезней, при кори состояние больного только ухудшается. Слабость нарастает, кашель становится грубым и навязчивым, начинают отекать веки, появляется светобоязнь и слезотечение. При осмотре полости рта в эти дни можно заметить изменения слизистой неба – яркие красные пятна и пятна Коплика-Филатова-Бельского на слизистой щек, они проявляются в виде мелких беловатых точек с красным ободком.

Самостоятельно диагностировать корь можно со всеми вышеназванными симптомами и появлением сыпи на 3-5 день болезни. Подозрения на корь усиливаются, если человек начинает бояться света, а его глаза сильно слезятся, уточнили в ведомстве.

Для точной постановки диагноза на 4-5 день от начала высыпаний больной должен сдать кровь и провести серологическое обследование для выявления специфических иммуноглобулинов к вирусу кори, приводит информацию Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее в ведомстве говорили о том, что охват иммунизации от кори по России превышает 95%. На данный момент, рисков начала эпидемии болезни нет.