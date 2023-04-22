Ночью 23 апреля россияне смогут увидеть пик метеорного потока Лириды Фото: архив КП

Ночью 23 апреля метеорный поток Лириды достигнет своего пика, и россияне смогут полюбоваться так называемыми падающими звёздами. По оценкам специалистов Международной метеорной организации, с Земли будет видно до 16 метеоров в час. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на Московский планетарий.

«В 2023 году условия наблюдения метеоров благоприятные. Луна только что прошла фазу новолуния (20 апреля) и никак не помешает наблюдению метеоров», - говорят в планетарии.

При ясной погоде россияне смогут наблюдать вспышки сгорающих в атмосфере метеоров на протяжении всей ночи 23 апреля. Средняя скорость метеоров Лирид - 60-65 километров в секунду, и для их наблюдения не нужен ни бинокль, ни любой другое устройство - их видно невооружённым глазом.

Ранее KP.RU сообщил о том, что такое метеорный поток Лириды, и как можно услышать в красивейшем звездопаде голоса далёкого космоса.