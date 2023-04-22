InsideOver: Россия, КНДР и Китай создали треугольник смерти в Тихом океане, угрожающий США Фото: REUTERS

Россия является частью блока, который способен представлять опасность для США в Индо-Тихоокеанском регионе. Такого мнения придерживается Федерико Джулиани, сообщает издание InsideOver.

«Если посмотреть на географическую карту, то в районе Тихого океана можно увидеть треугольник смерти. Он состоит из Китая, Северной Кореи и России», - отмечает Джулиани.

Также в статье говорится о том, что КНДР и РФ только рады усилить давление на Соединенные Штаты и осложнить жизнь администрации Байдена. Ей приходится следить не только за украинским конфликтом, но и действиями в Восточной Азии.

«Тихоокеанский ВМФ России начал учения около Дальнего Востока. Кремль пошел на этот шаг в период высокой напряженности в отношениях с НАТО. Альянс создавал впечатление, что он хочет расширить свое военное присутствие в Тихом океане», - утверждает журналист.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о завершении проверки готовности Тихоокеанского флота. Она показала высокую готовность войск к решению задач.