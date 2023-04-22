Правительство РФ выделит более 60,5 млрд рублей на строительство социальных учреждений и дорог Фото: Иван МАКЕЕВ

Кабинет министров правительства РФ планирует направить более 60,5 млрд рублей на работы по строительству новых социальных учреждений и дорог. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С помощью федерального финансирования завершатся работы на важных объектах как для страны, так и для регионов. Выделенные средства пойдут на реставрацию и реорганизацию под научный центр одного из зданий Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, возведение комплекса общежитий для студентов Сибирского федерального университета в Красноярске, обновление аэропорта Усть-Камчатск в Камчатском крае, а также строительство и реконструкцию участков автодорог "Байкал", "Лена", "Колыма" и "Кавказ.

Кроме того, продлится и строительство учебных заведений, и модернизация учреждений первичного звена учреждений здравоохранения.

Между тем, Правительство РФ также рассмотрит законопроект, с помощью которого будут расширены категории граждан, имеющих право подать заявление о признании себя банкротом вне суда.