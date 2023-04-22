РБК: Центробанк РФ призвал банки и коллекторов систематизировать взыскание долгов с общих клиентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Центробанка России составили рекомендации для отечественных банков и коллекторских бюро по совместной работе в отношении взыскания долгов с россиян. Об этом заявил РБК глава управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков.

«Регулятор заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения. Они должны предусматривать единый подход к сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента», - говорит Чирков.

Согласно статистике, как минимум у 35 % российских заёмщиков есть сразу два кредита в разных банках, и в ситуации, когда клиент перестаёт платить по кредитам, разные организации применяют свои подходы к решению проблемы. Кто-то подаёт в суд, кто-то предлагает реструктуризацию кредита, и в итоге кредиторы начинают конкурировать, чего в Центробанке хотят избежать.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Госдума продлила в России возможность оформить кредитные каникулы до 31 декабря 2023 года.