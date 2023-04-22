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НовостиВ мире22 апреля 2023 9:55

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от Индонезии

Очаг залегал на глубине 10 км
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Эпицентр землетрясения находился в море Банда

Эпицентр землетрясения находился в море Банда

Фото: EAST NEWS

Недалеко от берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Информация об этом появилась на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился в море Банда. Это в 340 км юго-запада города Амбон, чье население составляет около 355 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 10 км, пока информации об угрозе цунами не было.

В марте национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий сообщало об извержении вулкана Мерапи на острове Ява. В результате извержения потоки лавы растеклись на расстояние до 1,5 км от кратера.

Между тем, Фрэнк Хугербитс из Нидерландов, ставший известным на весь мир 6 февраля 2023 года после разрушительного землетрясения в Турции, предсказав катаклизм за три дня, обнародовал новое «пророчество». Вскоре грядет землетрясение магнитудой почти 9 (8+) - вероятность высокая – 60%.