В России хотят запретить продавать алкоголь гражданам младше 21 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России предложили ввести запрет на продажу крепкого алкоголя гражданам младше 21 года. С такой инициативой выступили члены комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты.

Как сообщают «Известия», в ОП предложили ограничит продажу крепкого алкоголя (от 16,5 градусов) для тех, кто не достиг 21 года.

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что повышение возраста продажи алкоголя с 21 года можно связать с повышением призывного возраста. При этом, запрет лучше вводить не одномоментно, а постепенно.

Ранее в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о повышении призывного возраста в России до 21-30 лет. Законопроект также предусматривает поэтапный ввод его положений. Переходный период растянется до 2026 года.