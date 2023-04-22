Министр обороны Италии Крозетто: Решить украинский конфликт можно только за столом переговоров Фото: REUTERS

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о том, что хоть средиземноморская страна и поддерживает поставки оружия Киеву - она также выступает и за то, чтобы между Россией и Украиной как можно скорее начались переговоры. Об этом пишет газета La Stampa.

«Единственное, что мы можем попытаться сделать, это <...> прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом», - говорит Крозетто.

При этом итальянский министр резко высказался в адрес ООН, заявив что организация уже давно утратила способность урегулировать конфликты между государствами. При этом, по словам Крозетто, Совет Безопасности ООН блокируется его постоянными членами, такими как США.

«Все прекрасно добавляют бензина в огонь, но нет ни одного пожарного. Нам нужны пожарные в мире, в котором ООН, которая должна выполнять эту функцию, утратила эту возможность», - подытожил министр.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон, следуя совету председателя КНР Си Цзиньпина, планирует предложить мирный план урегулирования конфликта на Украине.