Жителей 17 многоквартирных домов Белгорода эвакуируют после обнаружения взрывоопасного предмета, фото: соцсети Вячеслава Гладкова

В Белгороде на улице Шаландина, 15 был найден взрывоопасный предмет. Ради обеспечения безопасности жителей принято решение эвакуировать жильцов окрестных многоквартирных домов, в общей сложности это около трёх тысяч человек. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Эвакуации подверглись 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров от обнаруженного взрывоопасного предмета. Каждому жителю города, у кого нет места для временного размещения, таковое будет предоставлено - для этого выделены два пункта временного размещения с водоснабжением, отоплением и горячим питанием.

Для безопасной и быстрой эвакуации жителей многоэтажек было выделено 90 автобусов, и организованы два пункта сбора. От них транспорт будет забирать людей в пункты временного размещения. Дома же, оставшиеся без жильцов, на время ЧП будут охранять сотрудники полиции.

Ранее KP.RU сообщил о том, что вечером 20 апреля 2023 года в Белгороде произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадали три человека, а также объекты городской инфраструктуры, частная собственность и жилые здания.