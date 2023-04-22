YLE: президент Финляндии Ниинисте не поддержал идею закрыть консульство России на Аландских островах

Президент Финляндии Ниинисте не поддержал идею закрыть консульство России на Аландских островах Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё не согласился с предложением закрыть российское консульство на демилитаризованных Аландских островах. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

По словам Ниинистё, если РФ действует под дипломатическим статусом, то ее деятельность должна соответствовать правилам дипломатии. Финляндия продолжает за этим следить.

«Появляется вопрос, не являются ли сегодня наблюдения через спутники во много раз эффективнее, чем наземные физические наблюдения? В таком случае данного консульства сегодня может быть и не столько велика, как это могло быть в прошлом. Но если будет зафиксирована какая-то неприемлемая активность, то Финляндия отреагирует по всем действующим правилам дипломатии», – приводит телеканал слова главы Финляндии.

Ранее власти страны отменили наложенный арест на землю и здание Российского центра науки и культуры, который расположен в Хельсинки. По заявлению главы отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанен, оснований для ареста нет.