NYT: в Южно-Китайском море нашли затопленное США в 1942 году судно

В Южно-Китайском море нашли затопленное США в 1942 году судно Фото: REUTERS

В Южно-Китайском море исследователи нашли обломки японского судна Montevideo Maru. Оно было затоплено ВМС США во время Второй мировой войны, сообщает The New York Times.

Обломки корабля обнаружили около северо-западного побережья острова Лусон на Филиппинах, на глубине более четырех тысяч метров. На момент ЧП водное судно перевозило около тысячи военнопленных из 16 стран, при этом, большинство из них были из Австралии.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил надежду, что такая новость принесет успокоение близким погибших пассажиров корабля.

Стоит отметить, что в 1942 году подлодка Соединенных Штатов атаковала корабль в момент, когда тот шел без сопровождения из Рабаула на китайский Хайнань, находившийся в Китае.

Между тем, археологи сделали новые открытия в Египте, В древних храмах были найдены руки, головы и странные мумии.