Россия зеркально ответит на массовую высылку своих дипломатов из Германии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва решительно осуждает недружественные действия властей Германии, которые решили разрушить выстраиваемые долгое время российско-германские отношения, организовав массовую высылку сотрудников российских дипломатических представительств. Об этом пишет агентство РИА Новости, со ссылкой на сообщение МИД РФ.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел России, действия Берлина направлены на разрушение того массива двусторонних отношений, который строился годами взаимовыгодного сотрудничества. Ответ на это будет равноценным - из страны будут также массово высланы германские дипломаты.

Напомним, 22 апреля 2023 года МИД ФРГ сообщил о том, что в Германии начнут процедуру массовой высылки российских дипломатов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в конце марта стало известно о планах властей ФРГ выслать из страны около 30 сотрудников российских дипломатических представительств.