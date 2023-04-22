Ле Пен заявила, что Макрон потерял связь с французским народом Фото: REUTERS

На сегодняшний день президент Франции Эммануэль Макрон полностью потерял связь с французским народом. Из-за отказа выслушать свой народ он уже не может выйти из Европейского двора, не вызвав гнева людей. С таким заявлением выступила лидер крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте страны Марин Ле Пен.

Он также напомнила, что настоящая демократия заключается в уважении мнения своего народа, а сегодня во Франции наблюдается более чем «несостоятельная демократия».

Президент Макрон теряет свою популярность из-за того, что он не уважает волю французского народа, заявила Ле Пен Если граждане страны говорят, что они не хотят какую-либо реформу, ее стоит отложить в долгий ящик.

Ранее KP.RU рассказывал, что Эммануэля Макрона преследуют активисты с кастрюлями по всей Франции. Вся страна продолжает закипать из-за пенсионной реформы, а кастрюли стали новым символом протеста.