«Росэнергоатом» сообщил о повреждениях четвёртого энергоблока ЗАЭС после атаки дронов ВСУ Фото: REUTERS

Четвёртый энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) пострадал во время последней атаки ВСУ посредством дронов с взрывчаткой. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Как подтвердил Карчаа, в турбинном зале четвёртого энергоблока выбило окна после последнего удара дронами ВСУ. Их вынесло взрывной волной.

«Окна в турбинном зале, действительно, выбиты. Выбиты они были взрывной волной. Но это история в большей степени связана с активностью, с использованием не артиллерийских ударов, а дронов. Они, в этом смысле, тоже не прекращают эту активность», - говорит советник.

Ранее KP.RU сообщил о том, что сотрудники Запорожской АЭС жалуются на шантаж со стороны украинских силовиков и спецслужб, а также о регулярных обстрелах, которым подвергается опаснейший ядерный объект со стороны киевских неонацистов.